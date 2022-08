Flinke domper voor Van Dijk & co: dit seizoen geen tripje naar Arena of de Kuip voor Barendrecht

Wanneer Van Dijk terugdenkt aan december 2021, borrelen de aparte gevoelens weer bij hem op. Met amateurclub Barendrecht in het bekertoernooi uitkomen tegen het gróte Ajax was een droom die uitkwam. De media-aandacht en voetballen in het grootste stadion van Nederland tegen spelers met Champions League-ervaring; voor Van Dijk en veel van zijn ploeggenoten was het een hoogtepunt in hun voetballeven.