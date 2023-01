Fred van Zon vertrekt bij LMO: ‘De grote vraag is of er nog clubs geïnteresseerd zijn in zo'n oude rot’

Kun je uitleggen waarom jullie uit elkaar gaan?

Fred van Zon: ,,We denken dat dit het verstandigst is. Zeven jaar is een heel mooie tijd, de club is uitgegroeid tot een stabiele derdeklasser. Soms is het beter om op je hoogtepunt te stoppen dan op je dieptepunt. Ik laat de club goed achter en kan vertrekken door de voordeur, daar ben ik blij mee. Maar een gek gevoel is het wel, hoor. Ik kan lopend naar de club en ben hier helemaal ingegroeid. Maar er moet ook een tijdperk na Fred van Zon komen. Ik ben uiteindelijk ook maar een passant. Het is tijd voor vers bloed, daar hebben de club en ik eigenlijk ook helemaal niet lang over hoeven praten.”

En nu? Rinkelt de telefoon al met aanbiedingen?

,,Ik wil wel op zoek naar een nieuwe uitdaging. De grote vraag is: zijn er nog clubs geïnteresseerd in zo’n oude rot? Ik heb veel ervaring, maar er zijn ook jonge, ambitieuze trainers. Maar ambitieus ben ik zelf ook nog. Het zou mooi zijn als er een nieuwe club komt. We gaan het de komende maanden zien.’’

Met de vierde plek zijn jullie nog in de race voor promotie naar de tweede klasse. Dat zou toch een droomafscheid zijn?

,,Dat zou inderdaad mooi zijn. In mijn tijd bij DEHMusschen vertrok ik ook met promotie. Natuurlijk zou dat geweldig zijn, maar het gat ten opzichte van koploper Oliveo (negen verliespunten, red.) is groot. Daarvoor zouden we echt wel een flinke inhaalslag moeten maken. We zitten in een sterke competitie, dus ik verwacht dat er nog wel gekke dingen gaan gebeuren. We willen in elk geval volop meestrijden voor promotie, dan zien we wel waar het schip strandt.”

