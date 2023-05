Gaat het nu eindelijk eens lukken voor Sparta AV? ‘We zijn met z’n allen echt toe aan de stap omhoog’

Sparta komende weken zonder Vriends en De Guzmán, einde seizoen voor Rick Meissen

Bart Vriends is naar verwachting minimaal vier weken uitgeschakeld met een blessure die hij opliep tegen AZ (0-1 zege). Hij was één van de vier verdedigers die uitviel in die wedstrijd. Shurandy Sambo en Mica Pinto zijn weer fit voor de thuiswedstrijd tegen Heerenveen morgenavond op het Kasteel (20.00 uur), terwijl het voor de onfortuinlijke Rick Meissen hoogstwaarschijnlijk einde seizoen is.