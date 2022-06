Geen team, andere interesses en ‘uitvloeisels van corona’: hoe degradatie Heinenoord zich al heel het seizoen aftekende

Een elftal dat na een slopend seizoen op zijn tandvlees loopt, spelers die – weer – geblesseerd zijn uitgevallen; nee, zelfs al had Heinenoord vorige week dinsdag de tweede helft tegen HVC’10 (1-2 verlies, 1-0 bij rust) overleefd, dan had Ronald Hulsbosch vier dagen later, in een eventuele nacompetitiefinale, een houdini-act nodig gehad om degradatie te voorkomen. In wat de derde wedstrijd in een week zou zijn geweest. En dan zou ook nog keeper Nick Vervoort ontbreken omdat hij ging trouwen. ,,Ik zei al op de bank: ‘Ik zou niet weten hoe we het zaterdag hadden moeten doen”, zegt Hulsbosch. ,,Dit was tekenend voor het seizoen. De groep was gewoon niet fit genoeg.”