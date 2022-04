Gehard door trainingen in hagel en sneeuw zwemt talent Robin (15) naar landstitel: ‘Heel gaaf’

In de hagel en de sneeuw trainde Robin Vermeulen tijdens de lockdown wegens het coronavirus in het buitenbad van Sliedrecht. „DWF is mijn eerste club”, vertelt Vermeulen, nadat ze uit het water is geklommen na het vieren van de Nederlandse titel. In het Haagse Hofbad doorbrak Blue Marlins, de Haags-Rotterdamse zwemcombinatie, de jarenlange hegemonie van PSV en Dolfijn. „Na mijn blessure kon ik weer trainen, maar waren de binnenbaden gesloten. Gelukkig kon ik toen bij mijn oude club in Sliedrecht terecht. Zes keer in de week trainen in het buitenbad.”