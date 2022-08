Gehuurde PSV-back Sambo zit morgen direct in wedstrijdselectie Sparta: ‘Wil mezelf laten zien’

Sparta reist morgen met nieuweling Shurandy Sambo (20) af naar Heerenveen voor de openingswedstrijd van de eredivisie, om 20.00 uur. De rechtsback is van PSV gehuurd met een optie tot koop en moet concurreren met Dirk Abels. Zowel op de rechtsbackpositie als op de rest van het veld heeft Sparta-trainer Maurice Steijn ruim keuze, want iedereen is fit.

Cambuur, Vitesse, FC Twente, FC Emmen en, vanuit België, Union Sint-Gillis. Allemaal hengelden ze naar de krabbel van PSV-rechtsback Shurandy Sambo. Het werd Rotterdam-West. Vandaag stond hij voor het eerst met het shirt van Sparta in zijn hand op het Kasteel; morgen zit hij bij de wedstrijdselectie van Sparta voor de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen.

Opvallend is dat er een optie tot koop in het huurcontract van Sambo is opgenomen, terwijl hij er uitstekend op staat in Eindhoven en nog tot medio 2024 vastligt. Nadat hij lang door een kruisbandblessure geveld was, draaide hij met PSV 1 desondanks een goede voorbereiding. Uiteindelijk werd hem geschetst dat de voorkeur op dit moment uit gaat naar Ki-Jana Hoever en Philipp Mwene, terwijl ook Mauro Júnior rechtsback kan spelen.

Half miljoen euro

Naar verwachting bedraagt de koopoptie voor Sparta niet meer dan een half miljoen euro, maar PSV heeft de regie in handen en kan een mogelijke overname blokkeren. Een goed seizoen op het natuurgras van Het Kasteel zorgt er dus logischerwijs voor dat PSV hem in de volgende voorbereiding een kans gaat geven. Sambo concurreert dit seizoen met Dirk Abels (25) om de rechtsbackpositie bij Sparta en erkent zelf dat hij Sparta als een tussenstap ziet. ,,Ik wil veel minuten maken en mezelf laten zien, om daarna hopelijk terug te keren naar PSV en daar de eerste rechtsback te worden.”

Quote Shurandy is een zeer aanvallend ingestelde rechtsback, met scorend vermogen Sparta-trainer Maurice Steijn

Sparta-trainer Maurice Steijn wil dat Sambo het met Abels gaat uitvechten. ,,Shurandy is een zeer aanvallend ingestelde rechtsback, met scorend vermogen. Daarbij geeft hij veel assists en is hij heel vaardig. Met Abels hebben we een stabiele speler die het goed doet. Wij wilden er een ander type rechtsback bij hebben en nu is het aan die twee om uit te vechten wie in de basis komt. Zoals dat voor elke positie geldt.”

Sambo is direct al een optie voor de wedstrijd van morgen. Ook Joshua Kitolano (21) zit bij de selectie. De kleine Noorse middenvelder werd een tijd geleden al – samen met spits Tobias Lauritsen – overgenomen van Odds BK, maar sloot deze week pas aan. Ruim keuze dus voor Steijn. ,,Met Sambo erbij hebben we voor elke positie dubbele bezetting, wat we heel hard nodig gaan hebben”, aldus de trainer. ,,Iedereen is fit gebleven en ik heb twintig fitte spelers voor de wedstrijd tegen Heerenveen. Dat is heel lekker. Op sommige posities is het een dubbeltje op z’n kant en ligt het heel dichtbij elkaar, maar voor morgen heb ik het wel helder hoe ik het wil gaan doen.”