Gestopte Iris van der Stelt moet afkicken van topsport: ‘Bouwde er alles omheen, nu is dat weg’

Nathan Tjoe-A-On valt in de prijzen en volgt Brobbey op als talent van de maand

Nathan Tjoe-A-On is in de prijzen gevallen. De linksback van Excelsior is verkozen tot talent van de maand september in de eredivisie. Het is voor het veelbelovende jeugdproduct de optimale beloning voor zijn stormachtige ontwikkeling.

30 september