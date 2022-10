Gids Yassin Ayoub keert terug bij Excelsior: ‘We moeten een stabiel en vervelend ploegje worden’

Excelsior heeft zijn gids terug. Yassin Ayoub is hersteld van een hamstringblessure en moet zijn verrassend sterk draaiende elftal in de slotweken van de eerste seizoenshelft op sleeptouw gaan nemen.

Er is nooit een goed moment om een blessure op te lopen, maar bij Ayoub sloeg het noodlot in een wel heel vervelende fase toe. Juist toen de middenvelder weer flitsen van de oude Ayoub toonde, moest hij zich melden in de ziekenboeg. ,,Dat was wel een mentaal tikkie. Ik kwam er net lekker in, voelde me steeds sterker worden. Het enige wat ik kon doen, was snel de knop omzetten. In het leven zit het niet altijd mee, dus deze moest ik even slikken. Gelukkig viel de schade mee.’’

En dus verschijnt Ayoub zaterdagavond tegen concurrent Go Ahead Eagles weer aan de aftrap. Op trainingen steekt hij al sinds zijn binnenkomst veel tijd en energie in het begeleiden van ploeggenoten. Daarmee neemt hij de rol van mentor op zich. ,,Ik heb de eredivisie door de jaren heen leren kennen en weet daardoor wat wordt gevraagd. Dat probeer ik over te brengen bij de jongens.’’

Irritante tegenstander

Als het aan Ayoub ligt, ontwikkelt Excelsior zich als een irritante tegenstander. ,,Als we een stabiel en vervelend ploegje kunnen neerzetten, spelen weinig teams graag tegen ons. Dan kun je af en toe best kwalitatief minder zijn, maar kun je alsnog veel punten pakken. Thuis kunnen wij het iedereen lastig maken. Ik hoop dat we die lijn ook in uitwedstrijden kunnen gaan doortrekken.’’

De score op vreemde bodem staat namelijk pas op vier punten. Op bezoek bij Go Ahead Eagles hoopt Excelsior dat uit te breiden. Voor linksback Nathan Tjoe-A-On komt een basisplaats vanwege de naweeën van een hersenschudding te vroeg. Hij zit wel bij de wedstrijdselectie. Alleen Sven Nieuwpoort, die onlangs is geopereerd aan zijn knie, ontbreekt in Deventer.

