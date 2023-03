Gino is een sensatie op TikTok en heeft al half miljoen volgers: 'Hoop van mijn passie mijn werk te maken'

Ronald Klinken­berg bewijst opvolger bij DCV een dienst: ‘Ik zou dit voor een vreemde niet doen’

Hij nam in 2020 afscheid van het trainersvak, maar Ronald Klinkenberg (67) gaat volgend seizoen toch weer als eindverantwoordelijke aan de slag bij eersteklasser DCV uit Krimpen aan den IJssel. Of toch niet? ,,Het is puur een licentiekwestie.”