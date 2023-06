HC Rotterdam zit gebakken: meer dan genoeg talent voor de toekomst

Weg met de rollator! Vrijwilli­gers­werk bij HC Rotterdam verjon­gings­kuur voor Mary Knop (84)

Mary Knop is 84 jaar en nog altijd zó energiek van lichaam en geest dat ze bij Hockey Club Rotterdam vrijwilligster is. Nee, ze geeft geen onderricht in het ‘walking hockey’, of aan de ‘rollatorveteranen’, maar ze is er trainster van de D-meisjes en verantwoordelijk voor alle keepersuitrustingen. En, van plan om te stoppen, is ze echt nog niet.