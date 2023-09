Heeft deze keurige club plots een notoire schopploeg? Vier uit vier krijgt zo een nieuwe dimensie

Vier rode kaarten in evenveel wedstrijden. Het is een opmerkelijke start van het seizoen voor TOGB, dat toch zeker niet bekend staat als een notoire schopploeg. Even opvallend: TOGB eindigde in de laatste twee wedstrijden weliswaar in ondertal, maar ook met drie punten. Moreno Zwarteveld, het laatste ‘slachtoffer’ van de (rode) zee aan kaarten, vertelt.