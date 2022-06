Hekelingen wint ook tweede kampioenswedstrijd nadat de eerste ongeldig was verklaard

Het gewonnen kampioensduel van Hekelingen tegen WCR (1-0) van afgelopen zaterdag werd ongeldig verklaard, omdat scheidsrechter Marcello Stewart uit Hellevoetsluis niet door de KNVB was aangesteld, maar door thuisclub Hekelingen zelf. De voetbalbond wist dit en keurde het goed, maar na protesten werd toch besloten de wedstrijd over te spelen. WCR, dat nergens meer om speelde, gaf zich ook in de tweede wedstrijd niet gewonnen.

,,Ik moest wel spelers zoeken, want niet iedereen van ons was inzetbaar’’, gaf trainer Richard van der Werff aan. ,,Er zat op de wedstrijddag nog een speler in het vliegtuig uit Peru en die speelde gewoon.”

Bevrijdende goal

Binnen twintig minuten kwam Hekelingen op 2-0, waarna Melvin Schouten namens de gasten iets terugdeed. Hekelingen liep vervolgens uit naar 4-1, maar WCR knokte zich opnieuw terug (4-3). Timon de Bel zorgde uiteindelijk voor de bevrijdende goal en bepaalde de eindstand op 5-3. Hekelingen pakte de titel en concurrent Overmaas werd opnieuw veroordeeld tot nacompetitie.

Quote Nu zijn we echt kampioen. Het was een emotionele week. We hebben een fout van de KNVB goedge­maakt. Zo zie ik het toch echt Guy Duijm, Hekelingen

,,Ik ben vijf jaar ouder geworden’’, zei een dolgelukkige Guy Duijm. ,,Ik dacht op het einde: het zal toch niet. Nu zijn we echt kampioen. Het was een emotionele week. We pakken de titel en uiteindelijk toch weer niet. We hebben een fout van de KNVB goedgemaakt. Zo zie ik het toch echt. Deze titel pakt niemand ons meer af. We hadden sneller moeten uitlopen. Dan maakt Jordi een fout en direct erna volgt nog een treffer. Het hele jaar was hij heel stabiel. Dit kan gebeuren. Ik begon hier vier jaar geleden blanco. We zijn gaan bouwen en het werd steeds meer een team. Nu ben ik blij dat ik het, in dit lange coronajaar, zo kan afsluiten.”

,,Als we hadden verloren weet ik niet wat we gedaan hadden”, aldus aanvoerder en doelman Jordi Dijkshoorn. Topscorer Wesley Sturrus: ,,De extra wedstrijd heeft mijn seizoensaantal toch opgeschroefd. Ik heb er nu 32 in liggen. Maar ik moet toegeven dat ik het heel lastig vond om mij op te laden voor dit duel.”

Hekelingen-WCR 5-3 (2-1).

15. Timon de Bel 1-0, 17. Wesley Sturrus 2-0, 28. Melvin Schouten 2-1, 66. Wesley Sturrus 3-1, 70. Wesley Sturrus 4-1, 84. Darragh Zondervan 4-2, 86. Yannick van der Waal 4-3, 89. Timon de Bel 5-3.

