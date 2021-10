Henk Fraser ervaart nu de keerzijde van het succes bij Sparta: ‘Vluchten zou laf zijn geweest’

Jordy Buijs hint op terugkeer uit Japan: ‘Als Sparta en Fraser interesse hebben, sta ik daarvoor open’

Jordy Buijs vertoeft al ruim drie jaar op de Japanse velden. In het land van de rijzende zon heeft de geboren Ridderkerker het zo naar zijn zin, dat hij zijn verblijf graag zou willen verlengen. Met een aflopend contract is het echter de vraag waar de toekomst van de 32-jarige oud-Feyenoord ligt. ,,Ik was reëel genoeg om in te zien dat de Real Madrids en de Barcelona’s niet op mij zaten te wachten.”

7 oktober