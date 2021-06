Henk van Stee shopt met Sparta op de spelersmarkt, maar waarschuwt wel de achterban

Euro 2021 Turkse wortels voetballer Ismail Celen trekken altijd: ‘Ik zit daardoor in een soort identi­teits­cri­sis’

31 mei 24 voetballanden strijden deze zomer om de Europese titel. Hoe kijken de ‘buitenlandse’ voetballers in de Rotterdamse regio naar hun land? In deze serie duiken we in hun wortels, verhalen en de prognoses. Ismail Celen (Zwarte Pijl) over Turkije.