Het goudgelokte lentekind van Sparta doet alles met volle overtuiging: ‘Ik weet dat ik belangrijk kan zijn’

Het is een mooie zomerdag in augustus als Emanuel Emegha er opeens genoeg van heeft. Dagen achtereen heeft hij tijdens trainingen met Sparta de opdracht gekregen om FC Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk na te spelen namens de reserveploeg. Vandaar dat hij nu, kort voor de wedstrijd in De Galgenwaard, zijn kapper in Den Haag opbelt. Of hij hem alsjeblieft een coupe-Kerk aan kan meten?