Het leven had voor Teja (27) heel anders kunnen lopen als hij nu niet in Vlaardingen, maar in India zou wonen

Donderdag en vrijdag speelde hij met het Nederlands cricketteam tegen Nieuw-Zeeland. Voor hem een bijzondere ervaring, want de speler van Punjab groeide op in het land aan de andere kant van de wereld. ,,Ik stond ineens tegen jongens als Mark Chapman, Lochie Ferguson en Glenn Phillips. Dat zijn spelers tegen wie ik in Nieuw-Zeeland regelmatig heb gespeeld. Heel bizar. Toen ik me drie jaar geleden permanent in Nederland vestigde, was dat in eerste instantie voor werk. Dat ik ooit voor het Nederlands cricketteam zou uitkomen, had ik niet verwacht.”