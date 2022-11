Hoofdsponsor nu hoofdtrainer van OSV: ‘Ik ben geen stroman, als ik het doe, doe ik het zelf’

Het vrouwenhoc­key bij HC Schiedam floreert: ‘Leuk om naar te kijken’

Vorig jaar was het knokken om boven de degradatiestreep te blijven, nu staan de hockeysters van HC Schiedam met de winterstop voor de deur net onder de topposities in de overgangsklasse A. Aanvoerder Iris Schouwstra (26) over het succes. ,,Ik voel me fijn in het team en binnen de club.”

14:01