In ziekenhuis hoort Dwaite Duurham dat been en enkel zijn gebroken: ‘Probeer er niet aan te denken’

Emoties vochten om voorrang op sportpark Jaap Riedijk, waar Spijkenisse tegen SC Feyenoord de weg naar boven moest inslaan. Vooraf verdriet over het plotselinge overlijden van huisschrijver Piet van Dijk. Vreugde na de ruime zege van 4-0 (2-0). Maar ook was er schrik om de beenbreuk van Dwaite Duurham. ,,Zo sneu voor hem. Het emotioneerde best wel. Ik hou van die jongen.”