Irakees international Osama Rashid (29) snapt Advocaat-ophef niet: ‘Door zijn komst is er vreugde’

Sparta rouwt om overleden erelid Puck de Vries (86)

28 augustus Sparta-erelid en voormalig elftalleider Puck de Vries is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Hij is 86 jaar geworden. Dit maakte Sparta op haar website bekend. Ter nagedachtenis aan De Vries speelt Sparta zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles met rouwbanden.