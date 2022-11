Is ontslag trainer Danny Mulder terecht? Alleen geld gaat Feyenoord Vrouwen verder helpen

Danny Mulder is het slachtoffer geworden van de dadendrang van Feyenoord Vrouwen. De trainer moet het veld ruimen na een reeks mindere resultaten. Maar is dit wel terecht?

Dat de 48-jarige trainer nu is ontslagen vanwege tegenvallende resultaten is opmerkelijk. Drie nederlagen en een gelijkspel in de laatste vier duels worden Mulder zwaar aangerekend, maar nauwelijks een maand geleden stond Feyenoord Vrouwen nog doodleuk ongeslagen bovenaan in de eredivisie! Daarbij komt dat verlies tegen clubs als Ajax en PSV, die veel verder in hun ontwikkeling zijn, min of meer ingecalculeerd is.

Een minder resultaat zoals tegen PEC Zwolle (0-0). Daar loopt iedere club tijdens het seizoen tegenaan. Feitelijk is alleen de nederlaag bij Heerenveen (1-0) ‘Feyenoord onwaardig’. Bovendien rijst de vraag: waar wordt Mulder eigenlijk op afgerekend als er net als vorig seizoen geen doelstelling is uitgesproken?

De leiding van Feyenoord wil blijkbaar doorpakken, is ontevreden over de resultaten en het vertoonde spel. Ze vindt dat de ontwikkeling van het team onder Mulder, die aan zijn vierde seizoen (twee jaar beloften, twee jaar eerste elftal) bezig is, niet snel genoeg gaat. De doelstelling blijft om op termijn het gat met de topclubs FC Twente en Ajax te dichten. En Mulder is dus blijkbaar niet (meer) de ideale man daarvoor.

Naïef

Is het wel reëel om de trainer op basis van de resultaten te ontslaan? Bij Feyenoord weten ze toch ook dat het gat tussen de top en de Rotterdammers groter is dan de afstand tussen hemel en de aarde? En dat het in de huidige situatie nogal naïef is om te denken dat het gat verkleind wordt?

Dat gebeurt zeker niet met het huidige transferbeleid. Amber Verspaget (ADO), Sabrine Ellouzi (Excelsior), Esmee de Graaf (West Ham), Sanne Koopman (VV Alkmaar), Zoï van de Ven (Heerenveen) en Danique Ypema (FC Twente) werden gehaald ten koste van de eigen beloften. Daarmee moest Mulder de volgende stap zetten. Deze ‘aankopen’ zijn weliswaar goede eredivisiespelers, maar geen topspelers. En dat terwijl de beste clubs zich ieder jaar juist wel met de beste spelers versterken.

Veelzeggend is dat Feyenoord maar één speelster bij de selectie van Oranje heeft: Jacintha Weimar, de derde doelvrouw die haar debuut nog moet maken. Ter vergelijking: FC Twente en Ajax hebben respectievelijk zes en vijf internationals.

Kortom, het huidige Feyenoord is van hetzelfde niveau als bijvoorbeeld ADO Den Haag, de club waarvan vorig seizoen met 0-5 werd verloren. Een subtopper, niet meer dan dat. Meer zit er dit seizoen ook niet in. Feitelijk zijn de prestaties van dit seizoen niet slechter dan die van vorig seizoen, toen Feyenoord ook met een ongeslagen reeks begon. Maar dus ook niet beter. Het enige wat je Mulder kan aanrekenen is dat er in een jaar tijd weinig progressie is geboekt.

Budget

Hoe nu verder? Gaten dichten met de top kan alleen maar als er meer budget voor de vrouwentak wordt vrijgemaakt. Dan kunnen speelsters, net als bij de topclubs, fullprofs zijn en kunnen er wel internationals worden aangetrokken. Dan keert bijvoorbeeld Vivianne Miedema, die er geen geheim van maakt ooit het rood en wit op Zuid te willen dragen, wel naar de eredivisie terug. Pas dan gaat Feyenoord echt stappen maken, want net als bij de mannen is de trend in het vrouwenvoetbal dat geld steeds bepalender zal worden.

Feyenoord gebruikt de komende tijd om te zoeken naar een structurele oplossing (lees: een nieuwe trainer van binnen of buiten de club). Tot de winterstop schuift assistent Sandra van Tol door. Aanstaande vrijdag thuis tegen FC Twente (en een week later bij ADO) mag zij laten zien of Feyenoord met het ontslag van Mulder iets is opgeschoten.