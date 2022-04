Jaap Mastenbroek stopt als voorzitter van Capelle: ‘Ik griezel van bestuurders die te lang aanblijven’

In 2018 dreigde hij al eens te vertrekken. Toch bleef Jaap Mastenbroek nog vier jaar voorzitter van Capelle. Nu vertrekt hij écht. Of toch niet?

Jaap, we lazen dat je binnenkort stopt als voorzitter van Capelle. Hoe zit het precies?

,,Heel simpel: over elf dagen is onze algemene ledenvergadering. En mijn voorzitterstermijn zit erop. Als ik door wil gaan, zou ik me verkiesbaar moeten stellen. Maar dat doe ik niet. Ik geef de club de ruimte om een opvolger voor mij te zoeken. Wij hebben heel veel mensen benaderd om als voorzitter op te treden, maar daar is nog geen match uitgekomen.”

O, en nu?

,,Nou ik ga dan wel stoppen, maar ben nog niet gelijk weg. Ik ga nog een jaar door als ad-interim. Een paar jaar geleden zei ik ook dat ik ging stoppen, maar dit is een volledig andere situatie dan toen. Als Capelle na een jaar nog niemand gevonden heeft, loop ik gewoon de deur uit.”

Waarom eigenlijk?

,,Ik heb het met heel veel plezier gedaan, maar dit is het moment. Ik ben een jaar of twaalf voorzitter. Ik griezel ervan. Ik vind dat bestuurders in de voetballerij veel te lang blijven zitten. Maar er moeten nieuwe mensen, met nieuwe ideeën komen. Zo’n voorzitter als ik nu ben, wilde ik zeker niet zijn. Het uur U is nu gekomen. Het is tijd voor een nieuwe fase. Of ik helemaal weg ga? Ik wil niet meer in de frontlinie, maar wellicht wel iets in de luwte doen.”

Wie moet jou opvolgen?

,,Iemand die de vereniging kent, zin heeft, tijd heeft, contact met de gemeente wilt onderhouden. Iemand met visie, ook. Maar je hebt mensen die het willen en mensen die het kunnen.”

Het zou wel een ideaal afscheid voor jou kunnen worden, hè?

,,Wij hebben de selectie en de begroting om terug naar de derde divisie te keren. Dat zou geweldig zijn. Deze club hoorde ooit in de top 8 van de Nederlandse amateurs. Of we daar kunnen komen? Nou dan moet deze club dingen nog beter inrichten, zoals financiën, het complex en wellicht afspraken met de gemeente. Dat laat ik mooi voor de volgende voorzitter.”

