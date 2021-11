Jacobs tipt Dallinga bij Feyenoord: ‘Bozeník mag zijn veters nog niet eens vastmaken’

Hij ruilde voetbal in voor modellen­werk, maar is nu terug op het veld: ‘Hé, dat is Donny van Love Island’

Het leven van Rotterdammer Donny Navajas Sanchez stond twee jaar lang in het teken van camera’s en schijnwerpers. Hij werkte als topmodel in Milaan voor Dolce & Gabanna en Ralph Lauren en onlangs was hij te zien in het populaire tv-programma Love Island. En na twee voetballoze jaren scoort hij ook weer op de velden in de regio, bij Heinenoord.

11 november