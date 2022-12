Jonathan Jonk wordt trainer van TOGB

Underdog TOGB delft het onderspit tegen favoriet Taverzo: ‘Toch kijken we met trots terug op 2022’

Voor Milo de Boer was de finale van de najaarscompetitie met de tafeltennissers van TOGB een afsluiting van een mooi jaar. De Berkelse formatie was de underdog in het duel met Taverzo en de opponent maakte de favorietenrol waar (4-1). Toch kijkt het 18-jarige talent positief terug op 2022.

19 december