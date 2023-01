Julièn Gret scoorde vier keer in zes minuten: ‘Werd er zelfs een beetje ongemakkelijk van’

CWO-coach Jeff Stans ziet Nieuwen­hoorn als ideale stap vooruit: ‘De club is ambitieus, maar ook reëel’

Zijn huidige club CWO was er niet blij mee, maar het vertrek van trainer Jeff Stans naar Nieuwenhoorn kwam in Vlaardingen toch ook weer niet geheel uit de lucht vallen. Na drie seizoenen ruilt de 32-jarige oud-prof de tweedeklasser voor een vierdedivisionist in.

26 januari