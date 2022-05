Kanoselectie werkt in Zevenhuizen aan olympische droom: ‘Je hebt op deze baan weinig afleiding’

Een jaar geleden verhuisde de kanoselectie daarvoor van de Amsterdamse Bosbaan naar Zevenhuizen. ,,Naar in the middle of nowhere’’, erkent Selma Konijn (22). ,,Op een plek waar het, met de skyline van Rotterdam op de achtergrond, op de training hard kan waaien. Het voordeel is dat je weinig afleiding hebt. Al voel je je aan het einde van de dag ook wel eens wereldvreemd, omdat je geen mens gezien hebt.”