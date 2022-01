Katergevoel bij Rotterdamse Kaapverdiër Jeffry Fortes na uitschakeling in Afrika Cup: ‘Maar trots overheerst’

Wanneer Jeffry Fortes (32) later vandaag zijn vrouw en twee jonge kinderen weer in de armen sluit, zullen de emoties wel even loskomen. Een maand is de Rotterdamse voetballer van huis geweest. Het Afrika Cup-avontuur in Kameroen, dat hij samen met Garry Mendes Rodrigues, Jamiro Monteiro en Elber Evora beleefde, was bijzonder. ,,We waren hier natuurlijk het liefst tot 6 februari gebleven”, verzucht de voetballer uit Rotterdam Delfshaven vanuit Kameroen. ,,Maar het is niet anders.”