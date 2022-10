Keert Kevin Vink terug bij jeugdliefde? Hij gaat in gesprek met Excelsior Maassluis

Binnenkort gaan Vink en technische man Niels Redert al om tafel. Het gaat dan om een oriënterend gesprek, is de officiële lezing. Vink is niet de enige kandidaat, al spreekt zijn link met de tweededivisionist in zijn voordeel. De 38-jarige Vink is geboren en getogen in Maassluis, doorliep de jeugdopleiding van Excelsior Maassluis, debuteerde in het eerste elftal en brak uiteindelijk door in het profvoetbal. Op latere leeftijd keerde Vink terug bij de Tricolores en pakte hij met de club de algehele amateurtitel.

Vink was een tijdje succesvol trainer van het tweede elftal van Excelsior Maassluis en maakt nu naam bij RVVH. Met de Ridderkerkers deed hij vorig seizoen lang mee in de titelstrijd, maar loopt het dit seizoen nog stroef. Ook in het bekerduel met DBGC ging het zaterdag niet makkelijk. ,,We zijn door, dat is het belangrijkste”, zei Kevin Vink. De trainer wijzigde zijn elftal op zes plekken voor het bekerduel met DBGC.

Controle

In de competitie staat RVVH na vier wedstrijden op vijf punten. Er werd in de laatste twee weken verloren van DCV en gelijkgespeeld tegen Nieuw-Lekkerland. Zorgen maakt Vink zich niet. ,,Het is niet zo dat we slecht spelen. We missen veel kansen. Ik maak me pas echt ongerust als we de controle in wedstrijden gaan verliezen of geen kansen meer creëren. Zolang dat niet het geval is, zie ik er ook niet veel in om te veranderen.”

Dogan Corneille gaf enkele weken terug aan dat het na vijf seizoenen welletjes is. Hij maakt het dit seizoen nog af bij de tweededivisionist, maar technische man Niels Redert zal binnenkort een opvolger moeten vinden. Naast de naam van Vink, klinkt ook die van Ronald Ermes in de wandelgangen.

