Kharchouch prijst Fraser: ‘Áls ik straks terugkom bij Sparta, kom ik terug bij een eredivisieclub’

Soms, wanneer Reda Kharchouch (26) vanuit zijn raam naar buiten kijkt in Emmen, is het net alsof hij in een tijdmachine is gestapt. De meeste winkels sluiten er om vijf uur ’s middags, de supermarkt drie uur later, terwijl de plaatselijke moskee er doorgaans niet meer dan drie vaste bezoekers trekt. Het is heel wat anders dan wat hij, straatjongen uit de Amsterdamse Indische buurt, gewend is. ,,Ik waan me hier een beetje in het Amsterdam van 1975”, zegt de spits, die nog altijd eigendom is van Sparta. En dan, lachend: ,,Is voor mij ook weleens goed, die rust. Ik kan me volledig focussen op het voetbal.”