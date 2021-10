KNVB negeert woede zondag-hoofdklassers over horizontaal overstappen: ‘Wij zijn buitenspel gezet’

,,De behoefte om over te stappen is duidelijk”, zegt directeur amateurvoetbal bij de KNVB Jan-Dirk van der Zee in zijn column. ,,Clubs denken daar goed over na. Mooi om te zien, want een eventuele overstap heeft grote gevolgen. Niet alleen verandert het de aard van de vereniging, maar het levert ook praktische problemen op, zoals een toenemende druk op vrijwilligers en accommodatie als zaterdagmiddag het eerste thuis speelt. Het is daarom een kwestie van tijd, schat ik in, dat het weekeinde weer centraal zal worden gesteld. Verenigingen in de tweede divisie voetballen al lang volgens dit principe, zelden een wanklank van zondag- of zaterdagclubs. Op termijn gaat dit ook voor de rest gebeuren, althans is mijn visie. Maar de leden bepalen de agenda.”