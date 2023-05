‘Komeet’ Couhaib Driouech vertelt als geen ander het verhaal van Excelsior: ‘Dit is heerlijk’

VOETBAL TOTAAL BVCB brengt spanning terug en keeper Nieuwer­kerk over de rooie: lees hier alles over het amateur­voet­bal

De spanning in de top van de eerste klasse C is helemaal terug na een stunt van BVCB tegen de koploper. Een niveau lager vervulde keeper Kevin de Geus een hoofdrol in de wedstrijd van Nieuwerkerk tegen Alexandria’66. In diezelfde afdeling lijkt de rol van Strijen uitgespeeld. HBSS kan zich daarentegen op een feestje verheugen. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.