Koolwijk los bij Smitshoek en broers Verhaar samen op veld bij VOC: lees hier alles over het amateurvoetbal

Voetbal TotaalRyan Koolwijk heeft zijn eerste treffer in dienst van Smitshoek gemaakt. De ex-profvoetballer opende in de derby tegen Poorugaal de score. Ondanks alle ambities heeft Sportclub Feyenoord na drie wedstrijden nog altijd niet gewonnen in de vierde divisie. Zaterdag won Capelle op Varkenoord, vooral dankzij een uitblinkende keeper. Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.