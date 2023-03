Lach terug bij Zwaluwen en Binnenmaas, XerxesDZB krijgt tik: lees hier alles over het amateurvoetbal

Voetbal Totaal Voetbalva­der Obiku haalt verhaal bij trainer en DBGC op vakantie: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Mike Obiku is zo’n beetje het toonbeeld van vriendelijkheid, maar afgelopen zaterdag voelde de voormalig cultheld van Feyenoord zich genoodzaakt om in de rust van Sportclub Feyenoord-FC ’s Gravenzande even op interim-trainer André Stafleu af te stappen. Bij derdeklasser DBGC waren er andere zorgen, meer dan de helft van het elftal was er niet. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.