Laura bont en blauw na Ocean Race: ‘Als ik bij huisarts kom, zou hij zich afvragen of het thuis wel goed gaat’

Mascha Sterk krabbelt na twee jaar longcovid langzaam op: ‘Ik weet dat het uiteinde­lijk goedkomt’

Bijna weer helemaal wedstrijdfit na twee jaar lang revalideren van long covid speelde Mascha Sterk dit seizoen eindelijk weer in de hoofdklasse. Voor haar nieuwe team Hockey Club Rotterdam kwam ze één duel in actie en scoorde direct. Een week later was de 25-jarige Rotterdamse echter weer ziek. „Voor de derde keer corona, maar inmiddels weet ik dat het altijd beter wordt.”

20 december