Leen van Steensel stopt als teammanager van Sparta

Ronald Hanstede verving Van Steensel eerder al op de momenten dat de oud-prof vanwege trainersverplichtingen bij zijn vorige club Jodan Boys verstek moest laten gaan. Het is nog niet bekend of Hanstede ook het volledige takenpakket van Van Steensel overneemt.

Gesloten deuren

Sparta heeft overigens voor het eerst in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een nederlaag geleden. Het Belgische Beerschot was zaterdag in een vriendschappelijke wedstrijd, waarin volop werd gewisseld, met 1-0 te sterk. Het oefenduel, afgewerkt in het Gelderse Garderen, werd gespeeld achter gesloten deuren. Zodoende misten Spartaanse fans het weerzien met oud-speler Ryan Sanusi, die in 2016 kampioen werd met de Kasteelclub en tegenwoordig aanvoerder is van de club uit Antwerpen.