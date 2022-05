Leonardo II won met Feyenoord de UEFA Cup en bezorgt nu pakketjes: ‘Ik moet verder met mijn leven’

‘Ken ik jou niet ergens van?’ Leonardo dos Santos Silva, beter bekend als Leonardo II, krijgt die vraag regelmatig te horen. Met zijn immer vriendelijke gezicht wijkt de Braziliaan amper af van zijn twintig jaar jongere versie. Als profvoetballer stond hij altijd in de schaduw van die andere Leonardo, nota bene zijn landgenoot, maar vaak genoeg is Leonardo in een uitzending van Studio Sport geweest om vaag in de herinnering van de voetballiefhebber te blijven hangen. ,,Laatst nog, vroeg iemand aan me waar hij me toch van kende. Bleek de vader van Noa Lang te zijn. Grappig, toch?”