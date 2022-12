Loting districtsbekertoernooi: VFC gaat strijd aan met Poortugaal en RVVH stuit op cupfighter BVCB

Vincent van den Berg keert na 182 dagen terug uit voetbalpen­si­oen: ‘Ik begon het zo te missen’

Exact 182 dagen nadat hij afscheid nam als voetballer, maakte Vincent van den Berg zaterdag tegen Jong Sparta zijn rentree in het shirt van Excelsior Maassluis. De dertiger vroeg zich al langer af of zijn beslissing om te stoppen wel de juiste was. ,,Ik ben nu eenmaal vrij sportief aangelegd”, is hij nuchter.

27 november