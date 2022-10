Louis Hollaar bewijst groei met World Cup-tickets op 1500 én 1000 meter: ‘Een last van mijn schouders’

Esmee geeft profbe­staan in Engeland op voor Feyenoord: ‘Tegen besten van de wereld gespeeld’

Ze is misschien wel de meest opvallende nieuwkomer bij Feyenoord Vrouwen. Helemaal omdat ze ervoor een profbestaan in Engeland heeft opgegeven. Maar Esmee de Graaf (25) vond het tijd voor een terugkeer en koos voor de koploper in de eredivisie.

23 oktober