Louis Hollaar komt op World Cup geen moment in de race op 1500 meter: ‘Zag het niet aankomen’

Louis Hollaar heeft een teleurstellende eerste dag van de wereldbekerwedstrijd in Noorwegen achter de rug. In Stavanger kwam de Numansdorper op de 1500 meter geen moment in de buurt van zijn hoge niveau van twee weken eerder, op het kwalificatietoernooi in Thialf .

,,Het was echt heel slecht”, zei Hollaar (24) over zijn 1500 meter tijdens de opening van het internationale seizoen in Noorwegen. ,,Ik ben geen tel in de race gekomen. Ik had niet de benen om het om te draaien, niet de power.”

De in rit één gestarte Hollaar vond zichzelf na afloop van de schaatsmijl terug op plek vijftien (1.48,06). Dat hij het in Stavanger zo zwaar had, weet hij niet aan het ijs of het stadion. ,,Dat mag nooit een excuus zijn. Het lukte gewoon niet. Waar het aan lag, weet ik niet. Ik zag het niet aankomen”, aldus de rijder van Reggeborgh, die ook de andere Nederlanders, waaronder zijn teamgenoten Patrick Roest (plek zeven, 1.47,24) en Thomas Krol (zestiende, 1.48,37), zag tegenvallen.

Volledig scherm Louis Hollaar op de 1500 meter in Stavanger. © Pro Shots / Erik Pasman

Scherpte

Miste de Hoeksche Waarder dan de scherpte van het WCKT van twee weken terug, toen hij zo verraste én moest? ,,Ik had het idee dat ik best wel scherp was. Maar dat ik nu scherpte miste, is wel duidelijk. Waar dat aan lag, weet ik niet. Ik had dit in elk geval niet verwacht.”

,,Het is nu de knop weer omzetten”, kijkt Hollaar alweer vooruit. ,,Op een World Cup mag dit gebeuren. Volgende week, in Heerenveen, is er weer een wereldbekerwedstrijd. Dan start ik nog steeds in de A-groep op de 1500 meter. Dit was jammer, maar volgende week weer een kans. Zondag, op de 1000 meter, hoop ik het al om te draaien.”

