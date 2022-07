Lucinda Brand veilt wielershirts voor Hersenstichting: ‘Van het één op het andere moment veranderde alles’

Lucinda Brand wint Ronde van Zwitser­land na val concurren­te: ‘Het was een mooie, maar zware koers’

Lucinda Brand heeft de Ronde van Zwitserland op haar naam geschreven. De 32-jarige Zuid-Hollandse won de laatste etappe na een rechtstreeks duel met Kristen Faulkner, de Amerikaanse leidster in het klassement. Faulkner schoof vlak voor de finish in een bocht onderuit op het natte asfalt, kort nadat Brand op kop was gaan rijden.

