Marciano Bruma (39) krijgt geen genoeg van voetbal: ‘Zo lang lichaam het toelaat, ga ik door’

Oud-profs kijken ogen uit bij de amateurs: ‘Er zijn scheids­rech­ters van wie je denkt: heb jij een diploma?’

Jarenlang droomden ze als tieners van een volgepakte Kuip, nu is de amateurwereld hun domein. Over uiteengespatte dromen, het opbouwen van een nieuw leven en de charme van de derde helft. ,,Voetbal is nu echt een hobby.’’