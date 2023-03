Marco Jalink en eersteklasser SV Nootdorp per direct uit elkaar: ‘Lot van een trainer’

,,Marco heeft vorig seizoen met de staf en de spelers een geweldig jaar gehad, waarin pas in de finale van de nacompetitie een streep door de succesreeks kwam”, aldus Jansen. ,,Dit seizoen is het na een redelijke start lastig gebleken. Jammer, want Marco was een graag geziene persoon binnen de club. Soms loopt het in de voetballerij uiteindelijk niet zoals je wenst.”

Ander gezicht

Jalink zelf was teleurgesteld over het besluit van de club. ,,Ik had graag nog anderhalf jaar trainer van SV Nootdorp geweest, maar natuurlijk voel je zoiets aankomen. De resultaten waren uitermate teleurstellend. Het is voor mij ook onbegrijpelijk dat een elftal zo kan instorten. Dan is een ander gezicht voor de groep misschien een oplossing. Ik heb een fantastisch tijd bij de club gehad, maar het is het lot van een trainer dat je er een keer uitvliegt.”