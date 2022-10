Marco van Lochem komt tot rust in Egypte na 23 hectische jaren bij Excelsior: ‘Dit is een retraite’

Geen inhaalrace, geen twintigste landstitel voor Neptunus: ‘Nul uit vier, onvoorstel­baar!’

Voor het vierde achtereenvolgende jaar grepen de honkballers van Curaçao Neptunus naast een twintigste landstitel. Na de drie eerder geleden nederlagen verloren de Rotterdammers zaterdag in Bussum in de Holland Series ook het vierde duel. De kloof van de hiermee in de best of seven tot 4-0 opgelopen achterstand op HCAW was daardoor niet meer te dichten.

18 september