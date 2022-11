Marco van Rijn per direct weg bij Rijsoord en stopt helemaal: ‘Word continu langs de lijn uitgescholden’

Marco van Rijn stopt per direct als trainer van zaterdageersteklasser Rijsoord. De 49-jarige coach is het voetbalwereldje zat en stapt helemaal uit het trainersvak. ,,Het respect is tegenwoordig ver te zoeken. Ik word uitgescholden langs de lijn en moest uit bij De Zwerver in Kinderdijk zelfs vluchten.’’

Marco van Rijn twijfelde al langer over het voorzetten van zijn trainerscarrière en had vorige week een emotioneel gesprek met de voorzitter van Rijsoord. Toch zat hij afgelopen zaterdag uit bij Terneuzense Boys (1-0 nederlaag) nog op de bank, maar dinsdagavond liet Van Rijn het bestuur en de technische staf van Rijsoord weten per direct te stoppen.

,,Het was een moeilijk besluit en het viel mij zwaar om het bestuur, de tc, staf en de spelersgroep te informeren’’, verklaart Van Rijn, die met Rijsoord slechts een punt uit zeven wedstrijden haalde in de eerste klasse C. ,,Er zijn een hoop trainen gevloeid. Ik stop door een combinatie van factoren. Ik ben accountmanager bij een re-integratiebedrijf en ben veel op pad, waardoor ik al een aantal keer op de training ontbrak en dat vond ik erg vervelend.’’

Enorme opluchting

,,Ik sta al vanaf mijn vierde op het voetbalveld en ben 21 jaar trainer, maar ik ben het voetbalwereldje helemaal zat’’, vervolgt Van Rijn. ,,Het respect is tegenwoordig ver te zoeken. Ik word continu langs de lijn uitgescholden door mensen die met pensioen zijn, daarnaast werkt mijn lengte niet mee. Zo moest ik bij De Zwerver in Kinderdijk zelfs vluchten en dat was voor mij de druppel. Het is een asociale wereld, waarin spelers met een mondeling akkoord toch nog door andere clubs worden weggeplukt. Het is een enorme opluchting dat ik heb besloten om helemaal te stoppen. Ik ga in het weekeinde nu lekker padellen of met mijn kinderen op pad.’’

Van Rijn kiest nu voor zichzelf. ,,Ik was elke week wel de kop van jut en daar ben ik klaar mee. Toch heb ik ook fantastische dingen meegemaakt in mijn trainerscarrière. Rijsoord en Poortugaal zijn clubs die echt iets met me hebben gedaan. De samenwerking met de staf en spelersgroep van Rijsoord was ideaal net als de sfeer binnen de vereniging.’’

