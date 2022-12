Mascha Sterk krabbelt na twee jaar longcovid langzaam op: ‘Ik weet dat het uiteindelijk goedkomt’

Deze hockeyer is terug bij Rotterdam voor laatste kunstje: ‘Fijn om weg te zijn van puinhoop in Engeland’

Hij had nog ‘onafgemaakte zaken’ bij Hockey Club Rotterdam. Na vijf jaar afwezigheid sloot Adam Dixon dit seizoen weer aan bij de Rotterdamse hoofdklasser. „Het is fijn om nu hier te zijn, weg van de puinhoop in Engeland’’, aldus de Britse middenvelder.

27 oktober