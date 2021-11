Mattheij verrast vrienden en familie met wereldgoal: ‘Vroegen zich af of ik 'm verkeerd raakte’

Dallinga steelt de show bij Excelsior, Duku de harten

Thijs Dallinga blijft maar scoren voor Excelsior. De 21-jarige spits maakte tegen Telstar voor de tweede keer dit seizoen vier doelpunten in één wedstrijd. Maar in de met 2-5 gewonnen wedstrijd in Velzen-Zuid stal óók Modeste Duku de show.

