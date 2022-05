Maurice Steijn houdt bij Sparta vast aan schema van Henk Fraser: ‘Ik ga geen bokkensprongen maken’

Rekenen, rekenen, rekenen. Maurice Steijn, nu twaalf dagen trainer van Sparta, maakt zich er dagelijks schuldig aan. Eenvoudig omdat het hem enig houvast geeft in een tijd dat de Rotterdamse club in zo’n ongekend spannende degradatierace verwikkeld is. Anderzijds, beseft hij, schiet hij er ook weer niet zo gek veel mee op. Zelf winnen, zelf de regie in handen, zorgen dat de concurrenten achter jou aanlopen in plaats van andersom; daar heb je meer aan. In die zin is de opdracht voor vanavond, wanneer de Spangenaren FC Groningen treffen, tamelijk duidelijk: drie punten halen. ,,Zo is het wel, ja”, erkent de Haagse coach. ,,En dan zien we na afloop wel wat de andere ploegen onderin hebben gedaan.”