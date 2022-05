Maurice Steijn leidt Sparta naar handhaving: ‘We hebben een prachtig jongensboek geschreven’

Bij het laatste fluitsig­naal gaan de biertjes de lucht in op Het Kasteel: ‘Ik ben héél erg opgelucht’

Even was het spannend, maar uiteindelijk werd triomfantelijk de Sparta-mars gezongen en gingen de biertjes de lucht in. Na het fluitsignaal van Heracles-Sparta in Almelo klonk een hartstochtelijk gejuich in het Rotterdamse Kasteel, waar de wedstrijd op groot scherm werd vertoond.

19:34