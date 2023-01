Met transferdeadline op komst, spreken ze niet over play-offs en Europees voetbal bij Sparta

Nieuw elan leidt niet tot een zege: Jessica Torny begint bij Feyenoord Vrouwen met een 0-4 nederlaag

Feyenoord Vrouwen kan zich voorlopig nog niet the best of the rest noemen. Met een 0-4 nederlaag beleefde Jessica Torny bij haar eredivisiedebuut in Rotterdam een valse start.

9:29