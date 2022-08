Minder animo voor tennistoernooien: ‘Eigenlijk moet je voor de toernooien een hele week vrijhouden’

De tennissport had de afgelopen twee coronajaren over populariteit niet te klagen. Een balletje slaan in de buitenlucht op anderhalve meter was meestal toegestaan en andere sporters zoals veel voetballers kozen voor het tennis om toch in wedstrijdverband te kunnen bewegen. De clubs zagen mede door de Zomer Challenge – mensen kregen tegen een gereduceerd tarief tennisles en konden drie maanden onbeperkt vrij tennissen – het ledenaantal stijgen.