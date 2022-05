Mitchell is grootste pechvogel van de Rotterdamse Rugby Club: ‘Het bot van mijn enkel stak eruit’

Het zal je maar gebeuren. In plaats van een kampioensfeestje te vieren, werd Mitchell Slingerland afgelopen zondag met spoed per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. En het had zo’n mooie dag voor hem moeten worden. Slingerland had zin om te rugbyen, want RRC zou bij winst kampioen van de eerste klasse zijn. Aangekomen in Hillegersberg doet hij een bijzonder gebaar, als blijkt dat tegenstander Diok 2 te weinig spelers heeft. ,,Ik heb me spontaan bij hen aangemeld’’, vertelt de 26-jarige Rotterdammer. ,,Omdat ik een echte clubman ben, omdat ik wilde dat de wedstrijd en het feestje door zou gaan. Bovendien vond ik het wel lachen om tegen mijn maten te spelen.”